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Эксперт рассказала, кому поднимут пенсии с февраля
Эксперт пояснила, что по отношению к декабрю пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией.

С 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 8,6%. Доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина пояснила агентству «Прайм», кому стоит ждать повышения пенсий.

Эксперт пояснила, что по отношению к декабрю пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией.

С февраля проиндексируют ежемесячные выплаты по инвалидности, чернобыльцам, вдовам погибших и умерших ветеранов ВОВ, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий. Для них индексация составить 8,6%.

Эксперт напомнила, что с 1 апреля повысят государственные и социальные пенсии. Социальные пенсии выплачиваются, если нет необходимого страхового стажа для назначения страховой пенсии. Их назначают на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста.

Государственные пенсии выплачивают участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, людям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

С 1 августа также планируют проиндексировать выплаты пенсионерам, которые в 2021 году работали и уплачивали взносы на обязательное пенсионное страхование. Пока неизвестны точные цифры такого персчета.