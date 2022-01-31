Экономист заявил, что зарплаты россиян могут упасть из-за идеи Минтруда

Эксперт объяснил, что у предпринимателя есть риск увеличения трудовых издержек, если будет достигнут предел заработной платы. Из-за этого работодатель будет стремиться понизить фонд оплаты труда, чтобы выйти из-под этого увеличения.

Руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников заявил, что объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования может повлечь снижение зарплаты. Об этом специалист заявил в разговоре с URA.RU.

По его словам, это может произойти из-за унификации платежей ФСС и ПФР.

Эксперт объяснил, что у предпринимателя есть риск увеличения трудовых издержек, если будет достигнут предел заработной платы. Из-за этого работодатель будет стремиться понизить фонд оплаты труда.

«Риск такой обратной реакции предпринимательского класса есть», — отметил Никита Масленников.

Он рассказал, как рассчитывается предельная база для исчисления взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование. По его словам, средний размер зарплаты на предприятии увеличивается в 12 раз и умножается на повышающий коэффициент. В 2022 году в соответствии с постановлением правительства она составит 1,032 миллиона рублей для ОСС и 1,565 миллиона рублей для ОПС. Тариф для уплаты взносов сокращается вдвое при достижении предельной базы для ОПС. Взносы на случай временной нетрудоспособности и материнства в этом случае платить не нужно.

По словам Масленникова, в случае объединения ПФР и ФСС предельная база будет унифицирована, из-за чего увеличатся соцвзносы для работодателей.

Базу могут приравнять к предельной, из-за чего предпринимателям придется платить взносы по полному тарифу.

Экономист Константин Селянин отметил, что объединение ФСС и ПФР не приведет к сокращению пенсионного возраста и повышению пенсий, но поможет снизить напряженность в стране.