Эксперты назвали семь самых распространенных симптомов омикрона у детей

О наличии омикрон-штамма коронавируса у детей могут указывать семь признаков. Это высокая температура, усталость, головная боль, боль в горле, насморк, чихание и кашель. Такие данные привела газета Business Insider со ссылкой на британское приложение для отслеживания симптомов COVID-19 ZOE Covid Study.

О наличии омикрон-штамма коронавируса у детей могут указывать семь признаков. Это высокая температура, усталость, головная боль, боль в горле, насморк, чихание и кашель. Такие данные привела газета Business Insider со ссылкой на британское приложение для отслеживания симптомов COVID-19 ZOE Covid Study.

По предварительным данным, при заражении омикрон-штаммом у детей в возрасте от 8 до 12 лет часто наблюдаются головная боль, першение в горле, насморк, повышение температуры, чихание и кашель.

«В некоторых случаях развивается круп, когда инфекция дыхательных путей заставляет ребенка издавать при кашле звуки, похожие на лай», — говорится в материале.

Менее распространенными симптомами назвали сыпь и кишечные расстройства.

Как отметила профессор Королевского колледжа Лондона Эмма Дункан, протекание болезни схоже у привитых и у непривитых детей. Также у детей болезнь вызывает менее тяжелые последствия, чем у взрослых, и в целом дети реже подвержены риску заражения.