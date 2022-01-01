В Рязани на новогоднюю елку пришел «Гринч»

«Хочется поблагодарить и передать привет Гринчу, который развлекал толпу в новогоднюю ночь в Дашково-Песочне. Мужик, кто бы ты ни был, ты крут. Спасибо, что такие как ты есть в нашем городе, дети не отлипали», — написал автор сообщения.