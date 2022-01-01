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В Песочне «Нива» чуть не съехала в пруд
По информации очевидца, инцидент произошел за школой № 71, у дома № 50 корпус 2 по улице Новоселов.

В Песочне Niva Chevrolet чуть не съехала в пруд. Соответствующие фото опубликованы в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в субботу, 1 января.

По информации очевидца, инцидент произошел за школой № 71, у дома № 50 корпус 2 по улице Новоселов.

Автор сообщения заявил, что водитель был пьян.

«Начали гонять в 22 примерно. Пьянь», — заявил очевидец.

В пресс-службе регионального управления МВД заявили, что ДТП не зарегистрировано. Никто не пострадал.