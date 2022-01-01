В Песочне «Нива» чуть не съехала в пруд
По информации очевидца, инцидент произошел за школой № 71, у дома № 50 корпус 2 по улице Новоселов.
В Песочне Niva Chevrolet чуть не съехала в пруд. Соответствующие фото опубликованы в группе «
По информации очевидца, инцидент произошел за школой № 71, у дома № 50 корпус 2 по улице Новоселов.
Автор сообщения заявил, что водитель был пьян.
«Начали гонять в 22 примерно. Пьянь», — заявил очевидец.
В пресс-службе регионального управления МВД заявили, что ДТП не зарегистрировано. Никто не пострадал.