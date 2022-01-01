В Касимовском районе 62-летнюю женщину до смерти избил муж

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В Касимовском районе 43-летний мужчина до смерти избил 62-летнюю супругу железным прутом. Об этом пишет « КП Рязань » со ссылкой на следователя по особо важным делам Касимовского МСО СУ С. К. России по Рязанской области Андрея Птицына.

Мужчина приревновал сожительницу к приятелю. Он избил его, а затем женщину. Та скончалась через некоторое время от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Мужчина сознался в преступлении, расследование продолжается.