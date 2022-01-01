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В Касимовском районе 62-летнюю женщину до смерти избил муж
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В Касимовском районе 43-летний мужчина до смерти избил 62-летнюю супругу железным прутом. Об этом пишет «КП Рязань» со ссылкой на следователя по особо важным делам Касимовского МСО СУ С. К. России по Рязанской области Андрея Птицына.

Мужчина приревновал сожительницу к приятелю. Он избил его, а затем женщину. Та скончалась через некоторое время от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Мужчина сознался в преступлении, расследование продолжается.