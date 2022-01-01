В Касимовском районе 62-летнюю женщину до смерти избил муж
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
В Касимовском районе 43-летний мужчина до смерти избил 62-летнюю супругу железным прутом. Об этом пишет «
Мужчина приревновал сожительницу к приятелю. Он избил его, а затем женщину. Та скончалась через некоторое время от полученных травм.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
Мужчина сознался в преступлении, расследование продолжается.