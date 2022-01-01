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Умерла режиссер «Лунтика» и «Смешариков»
Галина Воропай умерла на 50 году жизни.

В ночь с 29 на 30 декабря умерла режиссер «Лунтика» и «Смешариков» Галина Воропай. Об этом сообщили на странице кафедры режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ в соцсети «ВКонтакте».

Галина Воропай умерла на 50 году жизни.

В институте, где преподавала режиссер, выразили соболезнования в связи с ее смертью.

«Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино», — говорится в сообщении.

Галина Воропай работала над мультфильмами «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Лунтик и его друзья», «Про Федота-стрельца, удалого молодца», «Смешарики» и другими проектами.