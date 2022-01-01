Стали известны подробности лобового столкновения легковушек в Касимове

Пострадала водитель Renault. Ей оказали медпомощь.

В ДТП, произошедшем в Касимовском районе 31 декабря, пострадала водитель Renault. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 13:20 в Касимовском районе на 198-м километре дороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». Столкнулись Renault Clio, за рулем была 58-летняя местная жительница и Lada Kalina, которой управляла 48-летняя местная жительница.

Пострадала водитель Renault. Ей оказали медпомощь. По факту ДТП проводится проверка.

Обстоятельства уточняются.

Ранее появились фото с места аварии.