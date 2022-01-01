Рязанских полицейских проверят после ролика блогера на YouTube

Автор ролика заявил, что сотрудники ДПС слишком близко припарковались к трассе, а также один из них ехал за рулем без ремня безопасности.

В Рязанской области полицейских проверят после выпуска блогера на YouTube. Ролик появился на канале «Саня Адыгея».

Автор ролика заявил, что сотрудники ДПС слишком близко припарковались к трассе, а также один из них ехал за рулем без ремня безопасности.В пресс-службе рязанского управления МВД сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

«Будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято соответствующее решение», — отметили в полиции.