Появились подробности драки подростков в рязанском дворе
Все происходило около проезжей части. Рядом с подростками стояли две машины, водители которых ждали, пока те подерутся, чтобы проехать, поскольку это единственный проезд по двору.
Очевидец рассказала подробности драки подростков в рязанском дворе, произошедшей в ночь на 1 января.
По словам рязанки, подростки толпой встречали Новый год и выпивали спиртное.
«Драка и крики начались еще дома, продолжились на лестничной площадке, затем на улице», — отметила очевидец.
Она рассказала, что одного из участников драки избили, после чего у него «сорвало крышу».
«Он звал кого-то на бой. Все участники драки были очень пьяны, еле стояли на ногах и постоянно падали», — добавила рязанка.
По ее словам, все происходило около проезжей части. Рядом с подростками стояли две машины, водители которых ждали, пока те подерутся, чтобы проехать, поскольку это единственный проезд по двору.
Ранее появилось видео с драки. Информацию проверит полиция.