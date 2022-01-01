Появились подробности драки подростков в рязанском дворе

Все происходило около проезжей части. Рядом с подростками стояли две машины, водители которых ждали, пока те подерутся, чтобы проехать, поскольку это единственный проезд по двору.

Очевидец рассказала подробности драки подростков в рязанском дворе, произошедшей в ночь на 1 января.

По словам рязанки, подростки толпой встречали Новый год и выпивали спиртное.

«Драка и крики начались еще дома, продолжились на лестничной площадке, затем на улице», — отметила очевидец.

Она рассказала, что одного из участников драки избили, после чего у него «сорвало крышу».

«Он звал кого-то на бой. Все участники драки были очень пьяны, еле стояли на ногах и постоянно падали», — добавила рязанка.

По ее словам, все происходило около проезжей части. Рядом с подростками стояли две машины, водители которых ждали, пока те подерутся, чтобы проехать, поскольку это единственный проезд по двору.

Ранее появилось видео с драки. Информацию проверит полиция.