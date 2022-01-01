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Полиция проверит информацию о драке подростков в Рязани
Заявлений по факту произошедшего в полицию не поступало.

Полиция проверит информацию о драке подростков в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Заявлений по факту произошедшего в полицию не поступало.

«По публикации в соцсети и СМИ данной информации полиция уже проводит проверку», — отметили в пресс-службе.

Напомним, подростки подрались во дворе дома на улице Бирюзова. Ранее появилось видео. Очевидец рассказала подробности.