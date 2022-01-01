На трассе под Шацком водитель ушел от лобового столкновения, свернув с дороги

Авария произошла около 15:00 30 декабря на трассе М5 под Шацком. Водитель отметил, что серьезных травм никто не получил.

В Рязанской области автомобиль перевернулся после того, как водитель свернул с дороги, уходя от лобового столкновения. Видео ДТП опубликовано «ВКонтакте» 31 декабря.

По информации автора ролика, авария произошла около 15:00 30 декабря на трассе М5 под Шацком. Водитель отметил, что серьезных травм никто не получил.