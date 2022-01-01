Любимов опубликовал новогоднее поздравление

Любимов пожелал жителям региона здоровья, благополучия, оптимизма и веры в будущее.

Губернатор Николай Любимов опубликовал новогоднее поздравление для рязанцев и жителей области. Ролик появился на странице главы региона «ВКонтакте».

Любимов пожелал жителям региона здоровья, благополучия, оптимизма и веры в будущее.

Он отметил, что в 2021 году было много тревог и трудностей, но также были новые впечатления и хорошие воспоминания.

«Все, о чем мы мечтаем, обязательно сбудется, если мы по-настоящему захотим. С праздником!» — написал губернатор.