Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 1 и 2 января

1 и 2 января Рязанский театр кукол приглашает юных зрителей на сказочное представление «Тайная жизнь новогодних игрушек». 2 января в рязанском Театре Драмы состоится премьера новогоднего спектакля для взрослых под названием «Новый год по-французски». Клуб Old Tattoo Bar 2 января приглашает всех любителей рока на концерт «С новым роком» — первую рок-вечеринку 2022 года.

В дни новогодних каникул мы будем знакомить наших читателей с наиболее интересными культурными событиями, которые пройдут в эти дни в нашем городе. В сегодняшнем обзоре мы расскажем о том, что ждет рязанцев в первые дни 2021 года — 1 и 2 января.

1 и 2 января Рязанский театр кукол приглашает юных зрителей на сказочное представление «Тайная жизнь новогодних игрушек». 2 января в рязанском театре Драмы состоится премьера новогоднего спектакля для взрослых под названием «Новый год по-французски». Клуб Old Tattoo Bar 2 января приглашает всех любителей рока на концерт «С новым роком» — первую рок-вечеринку2022 года.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».