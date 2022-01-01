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Еще не разошлись по домам. Фоторепортаж Рязани первого января
В этом году ночь первого января выдалась снежной. Под снегом скрылись стекла еще спящих автомобилей, козырьки ларьков, остановки и вывески.

Утром 1 января 2022 года улицы Рязани опустели. Так должен был начаться фоторепортаж корреспондента РЗН. инфо о первом дне нового года.

Но все оказалось иначе. На остановках в центре Рязани — на площади Победы — оказалось много людей, которые, вероятно, только уезжали по домам после празднования.

В этом году ночь первого января выдалась снежной. Под снегом скрылись стекла еще спящих автомобилей, козырьки ларьков, остановки и вывески.

Рязанцы, прогуливающиеся по городу после празднования новогодней ночи, разошлись ближе к 9:00. На улицах остались только сотрудники дирекции благоустройства, которые приводили город в порядок после встречи Нового года, а также горожане, вышедшие на прогулку с собаками.

Напомним, в новогоднюю ночь рязанцы могли увидеть в городе салют.

Ранее РЗН. инфо опубликовал график работы рязанских ТРЦ и магазинов в новогодние праздники.