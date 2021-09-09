\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
20°
Птн, 10
18°
Сбт, 11
17°
ЦБ USD 73.13 -0.31 10/09
ЦБ EUR 86.47 -0.44 10/09
Нал. USD 72.72 / 73.80 16:15
Нал. EUR 86 / 86.74 16:15
Новости
Публикации
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
1 минуту назад
6
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
3 часа назад
355
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
5 часов назад
561
Комбайн Т500 — надежная и высокопроизводительная машина
На прошедшем в конце августа демопоказе возможностей но...
1 час назад
161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жительница Скопинского района отметила 100-летний юбилей
День рождения рязанка отметила в понедельник, 6 сентября.

Жительница села Вязовенка Скопинского района Мария Автомонова отметила 100-летний юбилей. Об этом пишет ИД «Пресса».

День рождения рязанка отметила в понедельник, 6 сентября.

У Марии Афанасьевны шесть детей, 12 внуков, 14 правнуков и один праправнук. С мужем Павлов Автомоновым она познакомилась в годы войну и прожила 53 года.

«Мама у нас очень хорошая, добрая, хотя за дело и отругать может. Она — стержень нашей семьи до сих пор! Вот и в эти выходные около нее соберутся все внуки, правнуки, она будет рада. А пожелания — только здоровья и чтобы пожила с нами подольше!» — рассказала ее дочь Валентина.

«Смолоду я счастливая была. Мне многие говорили: „Машка, ты в рубашке рожона! (стиль сохр.)“ И правда: с мужем мы хорошо жили, дружно, детей вон каких вырастили. Да и сейчас у меня все есть, слава Богу!» — вспомнила именинница.