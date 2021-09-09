Жительница Скопинского района отметила 100-летний юбилей

День рождения рязанка отметила в понедельник, 6 сентября.

Жительница села Вязовенка Скопинского района Мария Автомонова отметила 100-летний юбилей. Об этом пишет ИД « Пресса ».

День рождения рязанка отметила в понедельник, 6 сентября.

У Марии Афанасьевны шесть детей, 12 внуков, 14 правнуков и один праправнук. С мужем Павлов Автомоновым она познакомилась в годы войну и прожила 53 года.

«Мама у нас очень хорошая, добрая, хотя за дело и отругать может. Она — стержень нашей семьи до сих пор! Вот и в эти выходные около нее соберутся все внуки, правнуки, она будет рада. А пожелания — только здоровья и чтобы пожила с нами подольше!» — рассказала ее дочь Валентина.

«Смолоду я счастливая была. Мне многие говорили: „Машка, ты в рубашке рожона! (стиль сохр.)“ И правда: с мужем мы хорошо жили, дружно, детей вон каких вырастили. Да и сейчас у меня все есть, слава Богу!» — вспомнила именинница.