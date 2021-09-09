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Жители дома в центре Рязани рассказали об угрозе отравления угарным газом
За текущий год аварийные службы пятый раз за год перекрывали газ в ее доме «по факту угрозы жизни». Жительница дома отметила, что перебои случаются в холодное время, когда работает автономная вытяжка одного из кафе.

Жительница дома № 62 на лице Почтовой рассказала об угрозе отравления угарным газом. Информация об этом появилась на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

По словам рязанки, за текущий год аварийные службы пятый раз за год перекрывали газ в ее доме «по факту угрозы жизни». Девушка отметила, что перебои случаются в холодное время, когда работает автономная вытяжка одного из кафе.

«С сентября 2020 года невозможно проживать в квартире. Были предоставлены видео доказательства перебоев, все акты перекрытия газа и подписи соседей! Несмотря на это, были получены очередные отписки об исправности каналов», — посетовала она.

Девушка отметила, что 4 сентября в квартирах был сквозняк, отключили горячую воду. Рязанка пояснила, что аварийные службы рекомендовали пользоваться газовой плитой только при открытом окне. Она отметила, что тогда на улице было не выше +6 градусов.

«Сотрудники А. О. „Рязаньгоргаз“ 8 сентября проверят исправность газового оборудования в квартире…10 сентября будет проведено обследование вентиляционно-дымоходной системы», — прокомментировали сообщение в госжилинспекции.

Фото Google Maps