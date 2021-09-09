Visa увеличит размер комиссии за оплату картами в супермаркетах

Международная платежная система Visa планирует ввести ряд изменений.

Международная платежная система Visa планирует ввести ряд изменений. Они начнутся с 1 февраля 2022 года, пишет РБК со ссылкой на информационный бюллетень платежной системы.

Компания повысит для супермаркетов межбанковскую комиссию за прием карт, а также на протяжении 2022 года отменит льготный межбанковский тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб.

В частности, компания планирует следующие изменения:

С 1 сентября 2021 года из премиального тарифа для крупных супермаркетов исключат почти все премиальные карты в линейке платежной системы, кроме Visa Platinum Business;

в три этапа будут отменены льготные программы для магазинов с большими объемами продаж;

с 1 февраля 2022 года некоторые премиальные карты будут исключены из льготных программ по начислению интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, крупных магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и других;

также с 1 февраля к картам Visa Electron начнут применяться тарифы карты Visa Classic, то есть они поднимутся с 0,8-0,95% до 1,5-1,65%;

с апреля 2022 года повысится сервисный сбор в фонд развития Visa с 0,0055 до 0,01% от общего оборота по картам.

Как объяснили в компании, изменения вводят, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями.