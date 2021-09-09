В Шиловском районе ребенок остался без единственного родителя по решению суда

Мать лишили родительских прав за аморальный образ жизни.

В Шиловском районе женщину лишили родительских прав на ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что мать ребенка ведет аморальный образ жизни, нигде не работает, пьет и не исполняет своих родительских обязанностей. Она также не занимается его воспитанием и не помогает ему финансово. Ребенком занимаются другие родственники.

Женщину лишили родительских прав и назначили ей алименты в размере прожиточного минимума для детей, установленного в Рязанской области.