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В Шиловском районе ребенок остался без единственного родителя по решению суда
Мать лишили родительских прав за аморальный образ жизни.

В Шиловском районе женщину лишили родительских прав на ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что мать ребенка ведет аморальный образ жизни, нигде не работает, пьет и не исполняет своих родительских обязанностей. Она также не занимается его воспитанием и не помогает ему финансово. Ребенком занимаются другие родственники.

Женщину лишили родительских прав и назначили ей алименты в размере прожиточного минимума для детей, установленного в Рязанской области.