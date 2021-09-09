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В Санкт-Петербурге в подвале дома нашли скелетированные останки девушки
Родственники ее искали с августа 2020 года.

В центре Санкт-Петербурга в одном из домов сотрудники ЖКС нашли останки 26-летней девушки. Как пишет «Фонтанка», о ее розыске родственники объявили еще год назад.

Скелетированные останки нашли среди строительного мусора в подвале дома № 200 по Лиговскому проспекту. Спустя сутки оперативникам удалось найти подозреваемого, кто видел последним женщину. Им оказался 47-летний ранее судимый местный житель.

По предварительной информации, он уверяет следствие, что девушку не убивал — она скончалась от передозировки в августе 2020 года. Он испугался и закопал тело в ближайшем подвале.

Фото 78.ru