В Рыбном рецидивист украл из квартиры два смартфона

В полицию обратилась 32-летняя местная жительница. Она сообщила, что из квартиры пропали два мобильных телефона.

В Рыбном рецидивист украл из квартиры два смартфона. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 32-летняя местная жительница. Она сообщила, что из квартиры пропали два мобильных телефона.

Женщина рассказала, что вечером она и ее сожитель случайно познакомились на улице с мужчиной. Он предложил им выпить и купил алкоголь. Пара пригласила мужчину в гости. Когда спиртное закончилось поздно ночью, он ушел домой. Хозяева заметили, что у них пропали телефоны.

По приметам оперативники узнали 42-летнего жителя Рыбного, неоднократно судимого за кражи.

Полиция задержала злоумышленника дома. Телефоны он спрятал под диван, но оперативники смогли их найти. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, рецидивист заметил у магазина женщину с приятелем, «который по внешнему виду был любителем спиртного».

Мужчина предложил составить ему компанию и выпить. Новые знакомые согласились и пригласили его домой. Там мужчина заметил, что под действием алкоголя хозяева не обращают на него внимания и решил забрать их смартфоны. Он скрылся, спрятал украденное, чтобы продать, но не успел.