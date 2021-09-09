В Рязанской области задержали подозреваемого в краже 34 млн рублей в криптовалюте

Житель Подмосковья обратился в полицию и сообщил, что у него пропала крупная сумма в цифровой валюте. Оперативники выяснили, что у заявителя были трудности с регистрации учетной записи на сайте криптовалютной биржи. Он обратился по рекомендации знакомых к мужчине, который обещал передать ему аккаунт в постоянное пользование.

В Рязанской области задержали подозреваемого в краже более 34 миллионов рублей в криптовалюте. Об этом cообщила пресс-служба МВД России.

Житель Подмосковья обратился в полицию и сообщил, что у него пропала крупная сумма в цифровой валюте. Оперативники выяснили, что у заявителя были трудности с регистрации учетной записи на сайте криптовалютной биржи. Он обратился по рекомендации знакомых к мужчине, который обещал передать ему аккаунт в постоянное пользование.

Потерпевший получил учетную запись и перевел на нее около 3,5 биткойна и более 221 тысячи ADA. На следующий день пароли для входа в учетную запись не подошли, а все сбережения пропали.

Подозреваемого задержали в частном доме в Рязанской области. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»)".