В Рязанской области от коронавируса умерли шесть человек

Данные приводит федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки от COVID-19 скончались еще 6 местных жителей. Данные в четверг, 9 сентября, опубликовал федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии жертвами «ковида» стали 998 рязанцев.

Кроме того, за сутки коронавирус выявили у 102 человек, за все время — у 39 874. Победили болезнь за сутки — 124 рязанца, всего переболели — 36 291.

В России за минувшие сутки выздоровели 19 639, всего — 6 340 151. Скончались от коронавируса 794 граждан страны, заболели — 18 380. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 190 376 россиян, выявили болезнь у 7 084 284.