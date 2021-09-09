В Рязанской области оштрафовали 31 человека за нарушение правил охоты
Нарушителей выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Осенняя охота».
В Рязанской области оштрафовали 31 охотника. Об этом
Нарушителей выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Осенняя охота». Рейды проводились с 21 августа.
За указанный период сотрудники ведомства привлекли к административной ответственности 31 человека. Нарушения были связаны с несоблюдением правил охоты, хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия.
Кроме того, сотрудники изъяли четыре единицы незаконного оружия.