В Рязанской области оштрафовали 31 человека за нарушение правил охоты

Нарушителей выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Осенняя охота».

В Рязанской области оштрафовали 31 охотника. Об этом сообщает управление Росгвардии.

Нарушителей выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Осенняя охота». Рейды проводились с 21 августа.

За указанный период сотрудники ведомства привлекли к административной ответственности 31 человека. Нарушения были связаны с несоблюдением правил охоты, хранения, ношения, транспортирования и использования охотничьего оружия.

Кроме того, сотрудники изъяли четыре единицы незаконного оружия.