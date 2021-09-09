\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
20°
Птн, 10
18°
Сбт, 11
17°
ЦБ USD 73.13 -0.31 10/09
ЦБ EUR 86.47 -0.44 10/09
Нал. USD 72.72 / 73.80 16:15
Нал. EUR 86 / 86.74 16:15
Новости
Публикации
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
4 часа назад
401
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
7 часов назад
620
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
9 часов назад
767
Комбайн Т500 — надежная и высокопроизводительная машина
На прошедшем в конце августа демопоказе возможностей но...
5 часов назад
367
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани заработала программа «Право на дороги»
Его авторы считают, что с помощью проекта они улучшат городскую инфраструктуру: создадут карты «убитых» дорог, смогут контролировать ремонтные работы и насколько качественный укладываемый асфальт.

Активисты партии «Новые люди» запустили в Рязани социальный проект «Право на дороги». Его авторы считают, что с помощью проекта они улучшат городскую инфраструктуру: создадут карты «убитых» дорог, смогут контролировать ремонтные работы и насколько качественный укладываемый асфальт.

Автор программы — журналист Дмитрий Детинов, известный благодаря Youtube-каналу «Детинов», в котором он освещает городские проблемы Касимова. На своем канале он критиковал действия главы местной городской администрации. Спустя время главу сняли. А также поднимал тему недобросовестной работы подрядчика по благоустройству городских пространств Касимова. Например, Рязанского спуска.

«Я с восьми лет живу в Касимове и знаю о проблемах малых городов Рязани. Давайте вместе возьмем дорожную отрасль под гражданский контроль. Государственные СМИ постоянно говорят о происках врагов, о противостоянии с Западом и былом величии нашей страны. Об этом же твердят чиновники. Но рядовых россиян больше волнует то, что происходит у них во дворе. Надо больше обращать внимание на проблемы наших жителей! Это не солдаты НАТО копают ямы на дорогах Рязани! Не им за них отвечать», — считает Детинов.

Качество дорог — наболевшая тема в Рязанской области: тысячи автомобилей получают серьезные повреждения на разбитом асфальте, не говоря уже об угрозе безопасности водителей и пешеходов. Жители ежедневно выражают недовольство в социальных сетях.

Задача программы «Право на дороги» — объединить жителей Рязани, жаждущих перемен в дорожной инфраструктуре при поддержке партии «Новые люди». Для того чтобы присоединиться, достаточно заполнить простую форму регистрации на сайте проекта.