В Рязани задержали мигранта, совращавшего школьницу из Екатеринбурга

21-летний житель Таджикистана, проживающий в Рязани, нашел девочку «ВКонтакте». Его вычислили сотрудники отдела УМВД по Рязанской области, который занимается борьбой с киберпреступностью.

В Рязани задержали мигранта, который совращал 13-летнюю школьницу из Екатеринбурга. Об этом пишет « КП Екатеринбург ».

21-летний житель Таджикистана, проживающий в Рязани, нашел девочку «ВКонтакте». Его вычислили сотрудники отдела УМВД по Рязанской области, который занимается борьбой с киберпреступностью.

Задержанный оказался сотрудником мебельной фабрики. На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Ранее рязанец, работавший в пивном баре, совратил 10-летнюю жительницу Екатеринбурга.