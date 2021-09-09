В Рязани рецидивист попался на краже велосипеда и хранении наркотиков

Подробности приводит региональное управление МВД.

Рязанские полицейские задержали рецидивиста, укравшего велосипед. Подробности приводит региональное управление МВД.

Инцидент случился в одном из домов на Московском шоссе. В полицию обратился 22-летний владелец транспортного средства и заявил о его пропаже. Неизвестный ночью сорвал парковочный тросик и похитил велосипед.

Оперативники предположили, что к краже может быть причастен ранее судимый человек. Позже полицейские получили сведения, что ранее судимый за кражи 32-летний рязанец признался знакомому в преступлении. Мужчину задержали. В его гараже обнаружили краденый велосипед. Также при себе у злоумышленника оказался сверток с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза — это были полграмма синтетического наркотика.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.