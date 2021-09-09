\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
20°
Птн, 10
18°
Сбт, 11
17°
ЦБ USD 73.13 -0.31 10/09
ЦБ EUR 86.47 -0.44 10/09
Нал. USD 72.72 / 73.80 16:15
Нал. EUR 86 / 86.74 16:15
Новости
Публикации
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
3 часа назад
355
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
4 часа назад
560
Комбайн Т500 — надежная и высокопроизводительная машина
На прошедшем в конце августа демопоказе возможностей но...
1 час назад
161
Предприятия и ведомства страны собрались в Рязани обсудить рост эффект...
Региональный центр компетенций «Агентства развития прои...
Вчера 19:07
1 331
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани пьяный мужчина чуть не убил мать
Дебошира доставили в полицию. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

В Рязани полиция остановила мужчину, который чуть не убил мать. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась жительница дома на улице Либкнехта, которая сообщила, что в соседней квартире пьяный сын избивает мать.

Полиция выехала на место. Сотрудники, поднимаясь по лестнице, услышали из квартиры нецензурную брань и угрозы удушением.

Правоохранители вошли в квартиру и остановили пьяного мужчину, который угрожал 52-летней матери. Выяснилось, что 27-летний рязанец ранее был судим за кражу и мошенничество.

Дебошира доставили в полицию. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.