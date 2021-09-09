В Рязани пьяный мужчина чуть не убил мать

Дебошира доставили в полицию. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

В Рязани полиция остановила мужчину, который чуть не убил мать. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась жительница дома на улице Либкнехта, которая сообщила, что в соседней квартире пьяный сын избивает мать.

Полиция выехала на место. Сотрудники, поднимаясь по лестнице, услышали из квартиры нецензурную брань и угрозы удушением.

Правоохранители вошли в квартиру и остановили пьяного мужчину, который угрожал 52-летней матери. Выяснилось, что 27-летний рязанец ранее был судим за кражу и мошенничество.

Дебошира доставили в полицию. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.