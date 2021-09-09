\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
20°
Птн, 10
18°
Сбт, 11
17°
ЦБ USD 73.13 -0.31 10/09
ЦБ EUR 86.47 -0.44 10/09
Нал. USD 72.72 / 73.80 16:15
Нал. EUR 86 / 86.74 16:15
Новости
Публикации
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
7 часов назад
548
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
11 часов назад
827
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
12 часов назад
911
Комбайн Т500 — надежная и высокопроизводительная машина
На прошедшем в конце августа демопоказе возможностей но...
8 часов назад
506
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани осудили мошенника, причастного к краже трех велосипедов из пунктов проката
Он брал напрокат велосипеды на территории рязанского Лесопарка.

Рязанский суд вынес приговор ранее судимому 33-летнему местному жителю. Подробности приводит региональная прокуратура.

Мужчина брал велосипеды в пункте проката на территории Лесопарка. Он оставлял документы своих знакомых и небольшую сумму денег в качестве залога, после чего скрывался с имуществом. Подобным образом ему удалось украсть три велосипеда на сумму около 50 тысяч рублей.

Мужчине назначили 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Срок дан с учетом имеющейся у него неотбытой части наказания по другим приговорам.

Приговор вступил в законную силу.