В Рязани осудили мошенника, причастного к краже трех велосипедов из пунктов проката

Он брал напрокат велосипеды на территории рязанского Лесопарка.

Рязанский суд вынес приговор ранее судимому 33-летнему местному жителю. Подробности приводит региональная прокуратура.

Мужчина брал велосипеды в пункте проката на территории Лесопарка. Он оставлял документы своих знакомых и небольшую сумму денег в качестве залога, после чего скрывался с имуществом. Подобным образом ему удалось украсть три велосипеда на сумму около 50 тысяч рублей.

Мужчине назначили 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Срок дан с учетом имеющейся у него неотбытой части наказания по другим приговорам.

Приговор вступил в законную силу.