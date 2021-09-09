\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
20°
Птн, 10
17°
Сбт, 11
16°
ЦБ USD 73.44 0.25 09/09
ЦБ EUR 86.91 0.02 09/09
Нал. USD 72.91 / 73.80 10:50
Нал. EUR 86.18 / 86.93 11:28
Новости
Публикации
Рязанский губернатор привел примеры, как бережливые технологии сохрани...
После пленарного заседания форума «Вектор производитель...
11 минут назад
83
Предприятия и ведомства страны собрались в Рязани обсудить рост эффект...
Региональный центр компетенций «Агентства развития прои...
Вчера 19:07
1 131
«СМ-клиника» три года заботится о здоровье рязанцев
Три года исполняется «СМ-Клиника» на Васильевской улице...
Вчера 15:57
1 001
Уралсиб — надежный партнер для жизни и бизнеса
О ситуации в экономике и о продуктах для бизнеса и насе...
Вчера 12:37
1 140
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани на Касимовском шоссе столкнулись две легковушки
Авария случилась в ночь на четверг.

В Рязани произошло ДТП с участием двух автомобилей. Кадры с места происшествия в опубликовали в социальных сетях.

Как отмечает автор поста, авария случилась в ночь на четверг, 9 сентября, на Касимовском шоссе. Там столкнулись Ford Kuga и Volkswagen Polo. Судя по кадрам, автомобили получили сильные механические повреждения.

Подробности выясняются.

Позже в полиции прокомментировали ДТП с участием легковушек.