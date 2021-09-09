В Рязани на Касимовском шоссе столкнулись две легковушки

Авария случилась в ночь на четверг.

В Рязани произошло ДТП с участием двух автомобилей. Кадры с места происшествия в опубликовали в социальных сетях.

Как отмечает автор поста, авария случилась в ночь на четверг, 9 сентября, на Касимовском шоссе. Там столкнулись Ford Kuga и Volkswagen Polo. Судя по кадрам, автомобили получили сильные механические повреждения.

Подробности выясняются.

Позже в полиции прокомментировали ДТП с участием легковушек.