В Роспотребнадзоре запретили делать прививки от COVID-19 и гриппа одновременно

Между прививками должен пройти месяц.

Россиянам не рекомендовали одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа. Слова заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова приводят РИА Новости .

По его словам, между вакцинацией от COVID-19 и гриппа должен пройти месяц. В один день можно сделать лишь прививку от гриппа и пневмококка.

«Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя. Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа», — сказал Горелов.

Это касается как вакцинации, так и ревакцинации.

Горелов уточнил, что по прошествии месяца после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19 всем рекомендуется привиться от гриппа, оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.