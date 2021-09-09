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В Роспотребнадзоре запретили делать прививки от COVID-19 и гриппа одновременно
Между прививками должен пройти месяц.

Россиянам не рекомендовали одновременно вакцинироваться от коронавируса и гриппа. Слова заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова приводят РИА Новости.

По его словам, между вакцинацией от COVID-19 и гриппа должен пройти месяц. В один день можно сделать лишь прививку от гриппа и пневмококка.

«Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя. Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа», — сказал Горелов.

Это касается как вакцинации, так и ревакцинации.

Горелов уточнил, что по прошествии месяца после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19 всем рекомендуется привиться от гриппа, оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.