В Песочне «Рено Сандеро» сбила пешехода
Происшествие случилось около дома № 27 по улице Зубковой.
В Дашково-Песочне произошло ДТП с участием пешехода. Подробности
Происшествие случилось в среду, 8 сентября, в 20:25 около дома № 27 по улице Зубковой. По предварительной информации, 48-летняя рязанка на Renault Sandero сбила 39-летнего жителя Ухоловского района. Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
Он получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.