В Московском районе образовалась крупная пробка из-за ДТП

Легковую машину развернуло после столкновения с грузовиком. Информация уточняется.

В Московском районе образовалась крупная пробка из-за ДТП на Приокском путепроводе. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор возник на Московском шоссе, мосту, проезде Шабулина.

Очевидцы прислали РЗН. инфо фото с места происшествия. На кадрах можно заметить, что легковую машину развернуло после столкновения с грузовиком.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что никто не пострадал.