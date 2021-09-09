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В Кораблине зацвели каштаны
Цветы распустились на большинстве деревьев, несмотря на то, что все листья уже опали.

В Кораблинском районе заметили цветущие каштаны. Об этом пишет ИД «Пресса».

Их заметили в районе улицы Заводской. Цветы распустились на большинстве деревьев, несмотря на то, что все листья уже опали.

Отмечается, что цветение осенью — явление не новое. В прошлом году в ерлинском дендрарии усадьбы Сергея Худекова цвела сирень. По данным биологов, это прямой признак естественного цикла, что не идет на пользу растениям.