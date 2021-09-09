В ДТП с двумя легковушками на Касимовском шоссе пострадал один из водителей
Подробности аварии прокомментировали в региональном УМВД.
Рязанская полиция прокомментировала ДТП с участием двух легковушек на Касимовском шоссе. Информация размещена на сайте
Авария случилась в среду, 8 сентября, в 21:40 вблизи дома № 32 по Касимовскому шоссе. По предварительной информации, 47-летний рязанец на Ford Kuga врезался в Volkswagen Polo, за рулем которого был 34-летний местный житель.
Последний получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.
По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее очевидцы опубликовали кадры с места ДТП.