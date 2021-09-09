У жителя Сараевского района изъяли боеспособную винтовку 1891 года

24-летний рязанец нашел оружие в лесу во время прогулки.

Полицейские изъяли в Сараевском районе незаконно хранящуюся винтовку Мосина у жителя села Можары. Подробности приводит региональное УМВД.

24-летний житель села нашел оружие 1891 года в лесу во время прогулки. Он решил оставить винтовку как антиквариат. Во время посещения его дома один из знакомых заметил обрез, после чего рассказал остальным местным жителям. Об этом узнали полицейские. Обрез изъяли. Мужчину задержали.

Экспертиза установила, что винтовка Мосина калибра 7,62 миллиметра образца 1891 года пригодна для стрельбы. Хранение обрезов нарезного огнестрельного оружия законом запрещено.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.