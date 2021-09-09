Соседи пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказали о проверках в квартирах и о семье девушки

Елена с мужем переехала в дом на улице Черновицкой зимой текущего года. С жильцами они мало общалась, но девушку часто видели с коляской во дворе. По вечерам к прогулкам присоединялся ее муж.

Соседи пропавшей 26-летней рязанки Елены Логуновой рассказали РЗН. инфо о проверках в квартирах и о семье девушки.

По словам соседей, Елена с мужем переехала в дом на улице Черновицкой зимой текущего года. С жильцами они мало общалась, но девушку часто видели с коляской во дворе. По вечерам к прогулкам присоединялся ее муж.

Скандалов и ссор между супругами никто не наблюдал.

«Обычная семья с маленькими детьми», — вспоминают рязанцы.

До этого пара жила недалеко от нынешней квартиры. Знакомый семьи сообщил, что с новым жильем помогли родственники мужа Елены.

«Знаю, что они жили до этого чуть ли не в нескольких домах отсюда. Потом вроде бабушка с дедушкой ее мужа помогли им с квартирой и они переехали сюда. С машиной такая же ситуация. В социальных сетях многие пишут, что ее супруг — бизнесмен, но это не так», — добавил собеседник.

Соседи пропавшей девушки подтвердили, что 4 и 5 сентября к ним приходили сотрудники следственного комитета. Они осмотрели каждую комнату и заглянули в холодильники.

Жительница дома отметила, что проверки проводились в первые дни после исчезновения Елены Логуновой, но заходили лишь к тем, кто жил на одной лестничной площадке с пропавшей.

«Толку-то сейчас? Следователи сказали, что на каждую квартиру по часу уходит протокол составить. Добавили, что радиус проверки большой, не только наш дом. Еще сказали, что летом уже был обход квартир, но мы были в отъезде. Нам никто не звонил, по-хорошему должны были взять у председателя телефон и найти нас. И еще я сама предложила кладовку осмотреть, они не собирались. А их 10 в нашем подъезде и все закрыты», — пояснила рязанка.

Соседи также передали слова следователей, что водолазы ничего не нашли в пруду поблизости.

Соседи рассказали и о видеонаблюдении в доме. По их словам, одна из камер является муляжом.

«Камеры все проверяли, но одна из них вроде не работала совсем, муляжом была. Поэтому угол обзора не такой большой, каким должен был быть», — заключили они.