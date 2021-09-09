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Следователи объявили в розыск пропавшего в июле рязанского пенсионера
27 июля 2021 года пенсионер вышел из дома в деревне Ивашково Рыбновского района Рязанской области, о нем ничего до сих пор неизвестно.

В Рязанской области объявили в розыск 76-летнего Бориса Мартьянова, пропавшего в июле в деревне Ивашково Рыбновского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

27 июля 2021 года пенсионер вышел из дома в деревне Ивашково Рыбновского района Рязанской области, о нем ничего до сих пор неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы с сединой, зеленые глаза.

Был одет: коричневая куртка, светлый свитер, футболка голубого цвета с надписью: «Русское Лото», темно-синие джинсы, черные галоши.

Всех, у кого есть информация о пропавшем, попросили обращаться по номеру телефона: 8 (4912) 37-36-97 (Рязанский МСО СУ С. К. России по Рязанской области) или 02 (112).

Ранее о пропаже мужчины сообщали волонтеры.