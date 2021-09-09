Следователи объявили в розыск пропавшего в июле рязанского пенсионера
27 июля 2021 года пенсионер вышел из дома в деревне Ивашково Рыбновского района Рязанской области, о нем ничего до сих пор неизвестно.
В Рязанской области объявили в розыск 76-летнего Бориса Мартьянова, пропавшего в июле в деревне Ивашково Рыбновского района. Об этом сообщила
27 июля 2021 года пенсионер вышел из дома в деревне Ивашково Рыбновского района Рязанской области, о нем ничего до сих пор неизвестно.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы с сединой, зеленые глаза.
Был одет: коричневая куртка, светлый свитер, футболка голубого цвета с надписью: «Русское Лото», темно-синие джинсы, черные галоши.
Всех, у кого есть информация о пропавшем, попросили обращаться по номеру телефона:
Ранее о пропаже мужчины сообщали волонтеры.