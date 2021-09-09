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Ряжские госавтоинспекторы поймали пьяного водителя «КАМАЗа»
Нарушителя заметили, когда тот проезжая мимо патрульного автомобиля притормозил, а затем начал резко набирать скорость.

В Ряжске сотрудники госавтоинспекции поймали пьяного 59-летнего местного жителя на грузовике. Подробности приводит региональное УМВД.

Нарушителя заметили, когда тот проезжая мимо патрульного автомобиля притормозил, а затем начал резко набирать скорость. Водителя «КАМАЗа» остановили для проверки документов и выяснилось, что он нетрезв. Это же подтвердило освидетельствование — у мужчины обнаружили 1,277 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления транспортным средством. На него составили административный протокол.