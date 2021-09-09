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Рязанские врачи провели операцию по удалению опухоли на нижнем веке
У пациентки диагностировали «базалиому» кожи нижнего века — недоброкачественное новообразование со значительным поражением ткани.

В Рязани врачи из ОКБ имени Семашко и онкодиспансера удалили у пациентки опухоль на нижнем веке. Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в региональном минздраве.

У пациентки диагностировали «базалиому» кожи нижнего века — недоброкачественное новообразование со значительным поражением ткани. Врачи провели две главные операции: удалили опухоль и сохранили нижнее веко. Им удалось провести хирургическую реконструкцию века с помощью пересадки кожи с других участков тела.

«Наша помощь понадобилась в данном клиническом случае, так как вмешательство проходило крайне близко к глазному яблоку, и мы были рады оказать поддержку своим коллегам-онкологам в той сфере, в которой у нас больше опыта», — отметила врач-офтальмолог ОКБ имени Семашко Анна Пшенникова.

Отмечается, что в этом году это уже вторая подобная операция.