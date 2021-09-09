Российские автомобилисты смогут предъявить цифровую копию СТС через QR-код

Для водителей разработали отдельное приложение.

Для российских автомобилистов разработали отдельное приложение. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

Приложение «Госуслуги.Авто» — совместный проект Минцифры России и МВД. С помощью него водитель сможет предоставить свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода прямо с экрана смартфона.

Кроме того, у автомобилистов с помощью этого приложения также есть возможность обжаловать штрафы за нарушение ПДД. В перспективе там же можно будет хранить цифровой полис ОСАГО.

Приложение уже доступно для скачивания, но в пилотном режиме.

Согласно сообщению министерства, в будущем в приложение будут добавлены и другие сервисы для водителей. В частности, участники ДТП при помощи приложения смогут оформить европротокол.