Российские автомобилисты смогут предъявить цифровую копию СТС через QR-код
Для водителей разработали отдельное приложение.
Для российских автомобилистов разработали отдельное приложение. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.
Приложение «Госуслуги.Авто» — совместный проект Минцифры России и МВД. С помощью него водитель сможет предоставить свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода прямо с экрана смартфона.
Кроме того, у автомобилистов с помощью этого приложения также есть возможность обжаловать штрафы за нарушение ПДД. В перспективе там же можно будет хранить цифровой полис ОСАГО.
Приложение уже доступно для скачивания, но в пилотном режиме.
Согласно сообщению министерства, в будущем в приложение будут добавлены и другие сервисы для водителей. В частности, участники ДТП при помощи приложения смогут оформить европротокол.