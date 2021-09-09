Ректор РязГМУ рассказал, как поступить в вуз

Какие специальности не теряют популярности, а какие стали модными в последние годы? — на эти вопросы РЗН. Инфо ответил ректор РязГМУ Роман Калинин.

Для того, чтобы поступить в этом году в Рязанский медицинский университет, абитуриентам необходимо было набрать в среднем 210 баллов, а на некоторые специальности — 270. К примеру, на стоматолога.

РязГМУ традиционно считается вузом, в который непросто поступить и сложно учиться. Однако от желающих стать первокурсниками отбоя нет.

Какие специальности не теряют популярности, а какие стали модными в последние годы? — на эти вопросы РЗН. Инфо ответил ректор РязГМУ Роман Калинин. Читайте интервью руководителем вуза, где он также рассказал, чему они учат иностранцев, зачем нужны врачебные династии и как в этом году чуть не потеряли 90 кроватей перед заездом первокурсников в общежитие.

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