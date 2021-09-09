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Протаранившая четыре автомобиля женщина на «Мазде» предстанет перед судом
Авария случилась 3 ноября 2017 года на 259-м километре трассы М-5 «Урал».

В Рязани осудят женщину-водителя, по вине которой умер человек. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает сайт региональной прокуратуры.

Авария случилась 3 ноября 2017 года на 259-м километре трассы М-5 «Урал». Там жительница Раменского района на Mazda CX-5 на полной скорости врезалась в Daewoo, Ford, лоб в лоб столкнулась с Kia и затем в Volkswagen.

От полученных травм на месте скончался 32-летний водитель Kia. Трех его пассажиров, среди которых двое детей, доставили в больницу. Также госпитализировали водителя и пассажира автомобиля Mazda.

«При производстве по уголовному делу с целью установления механизма дорожно-транспортного происшествия были проведены сложные автотехнические и медицинские судебные экспертизы, в том числе и повторные, допрошены свидетели и потерпевшие из других регионов страны, собраны иные доказательства», — говорится в сообщении.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Очевидцы опубликовали кадры последствий аварии на рязанской трассе.