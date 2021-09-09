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Прокуратура вынесла предписания организации, обслуживающей мусорный полигон в Туме
ОНФ направило обращения в надзорные органы с просьбой проверить работу полигона. Выяснилось, что свалка не является местом захоронения отходов, а выступает в качестве сортировочного пункта, откуда мусор должен перевозиться в другое место.

После обращения активистов рязанского отделения Общероссийского народного фронта в межрайонную природоохранную прокуратуру прокуратура вынесла предписания организации, обслуживающей мусорный полигон в Туме.

Летом местные жители жаловались на едкий дым от горящей свалки, пожар не могли потушить несколько суток.

ОНФ направило обращения в надзорные органы с просьбой проверить работу полигона. Выяснилось, что свалка не является местом захоронения отходов, а выступает в качестве сортировочного пункта, откуда мусор должен перевозиться в другое место.

Жители рассказали, что на полигон постоянно свозят отходы и свалка разрастается, а машин с отсортированным мусором, которые выезжают с территории, никто не видел.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о выявленных нарушениях требований законодательства об отходах производства и потребления при эксплуатации объекта размещения отходов. Организации, обслуживающей полигон, вынесли предписания об устранении нарушений.