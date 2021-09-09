«Почта России» объяснила правила отправления посылок из дома

Сделать это можно с помощью экспресс-отправления. Курьер заберет посылку в удобном для клиента месте и доставит адресату домой или в офис.

«Почта России» разъяснила, как отправить письмо или посылку из дома.

Сделать это можно с помощью экспресс-отправления. Курьер заберет посылку в удобном для клиента месте и доставит адресату домой или в офис.

Для этого необходимо убедиться, что в посылке нет ничего запрещенного. Свериться с перечнем разрешенных вещей можно на сайте « Почты России ».

Отправить письмо или небольшую посылку не превышающую размер 60×70 сантиметров можно в бесплатной упаковке EMS или упаковать отправление самим. Что касается бумаг, печатных изданий или небольших вещей весом до трех килограммов — их можно упаковать в конверт, пластиковый пакет или плотную бумагу. Тяжелые и крупные вещи нужно отправлять в коробке, мешке или обшитые плотной тканью.

Когда посылка готова к отправлению, следует вызвать курьера по номеру: 8 800 200 50 55. К нему также можно обратиться, если необходимо заказать дополнительные услуги объявленной ценности, наложенного платежа, описи вложения или СМС-уведомления.

Сохраняйте чек с трек-номером, который выдал сотрудник почтового отделения или экземпляр адресного бланка, который выдал курьер.

В день доставки адресату позвонит курьер. Если сотрудникам не удалось дозвониться до адресата или его не оказалось на месте, курьер оставит извещение в почтовом ящике.

Адресат может договориться на удобное время доставки, позвонив в службу EMS 8 800 200 50 55, или забрать отправление из почтового отделения. Можно также заказать доставку на другой адрес в том же населенном пункте.