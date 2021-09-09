На мэра Скопина Олега Асеева завели уголовное дело

Его и других неустановленных лиц из администрации подозревают в совершении преступления по статье «Злостное неисполнение представителем власти, государственным или муниципальным служащим вступившего в законную силу решения суда».

В отношении главы администрации Скопина Олега Асеева возбудили уголовное дело. Об этом в четверг, 9 сентября, пишет « МК в Рязани » со ссылкой на собственный источник.

Скопинского мэра и других неустановленных лиц из числа сотрудников горадминистрации подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 315 УК РФ «Злостное неисполнение представителем власти, государственным или муниципальным служащим вступившего в законную силу решения суда».

Как пишет издание, речь идет деле 2016 года, когда прокуратура через суд обязала администрацию города привести в соответствие ГОСТу дорогу на улице 1-я Поташная.

Тогда решение вступило в законную силу, однако дорогу так и не привели в порядок.