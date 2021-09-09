Мужчина, убивший двух девочек в Кузбассе, признал вину

6 сентября днем две десятилетние девочки возвращались домой из школы и заметили на остановке мужчину с семечками в руках. Они попросили их у него, чтобы покормить голубя. Мужчина был пьян и предложил им купить сладости и еду для птиц. Школьницы пошли с ним. Он купил себе спиртное, а детям обещанное и убедил их пойти к нему в гости.

Следователи предъявили обвинение 41-летнему жителю города Мыски Кемеровской области, который изнасиловал и убил двух девочек. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчина признал вину, он сотрудничает со следствием. Его арестовали на два месяца и предъявили обвинение по трем статьям, включая убийство и изнасилование.

По версии следствия, 6 сентября днем две десятилетние девочки возвращались домой из школы и заметили на остановке мужчину с семечками в руках. Они попросили их у него, чтобы покормить голубя. Мужчина был пьян и предложил им купить сладости и еду для птиц. Школьницы пошли с ним. Он купил себе спиртное, а детям обещанное и убедил их пойти к нему в гости.

В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый в пьяном состоянии совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы они не рассказали никому о произошедшем, мужчина задушил девочек, их тела забросал матрасами и ушел на работу.

Родители одной из школьниц обратились в правоохранительные органы, так как дочь не вернулась домой. Следователи и полицейские установили и задержали подозреваемого.

Мужчина показал, где спрятал тела детей. Точную причину смерти, телесные повреждения установит экспертиза. Также следователи оценят действия родителей, условия, в которых воспитывались дети.

До 2019 года обвиняемый отбывал наказание в местах лишения свободы и после освобождения находился под административным надзором. По факту халатности должностных лиц территориального органа внутренних дел, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, расследуется уголовное дело (статья 293 УК РФ).