Любимов осмотрел дом в Скопине, куда переселят 29 семей из аварийного жилья

Глава региона проверил строительство первой очереди пятиэтажного дома по адресной программе Рязанской области переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На объекте предусмотрено утепление наружных стен, индивидуальное теплоснабжение, проведена современная отделка помещений.

В четверг, 9 сентября, губернатор Николай Любимов осмотрел многоквартирный дом на улице Пирогова в Скопине.

Глава региона проверил строительство первой очереди пятиэтажного дома по адресной программе Рязанской области переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На объекте предусмотрено утепление наружных стен, индивидуальное теплоснабжение, проведена современная отделка помещений.

Строительные работы шли около года, первую очередь дома сдали в эксплуатацию, в данный момент оформляются документы для заселения граждан. В дом переселят 29 семей (72 человека) из четырех аварийных домов.

Общая стоимость приобретенных помещений составляет 59,1 млн рублей. Вторая очередь (22 квартиры) находится в стадии завершения, ее планируют ввести в эксплуатацию в октябре. Планируется, что в новые квартиры всех людей заселят в этом году.

«Президентом Владимиром Путиным дано поручение, которое позволит продолжить важнейшую для людей работу по переселению из аварийного жилья по всей нашей стране, включая Рязанскую область. Сейчас в регионе уже ведется подготовка необходимых документов, — отметил он. — У нас только того жилья, которое было признано аварийным уже до 1 января 2021 года, порядка 70 тысяч кв. м и надо сделать все, чтобы оно максимально попало в программу по переселению. Это то, чего многие люди ждали десятилетиями».

Губернатор поручил отремонтировать двор и обустроить систему водоотведения у одного из соседних многоквартирных домов на улице Пирогова. С просьбой об этом к нему обратились местные жители.

«Будем решать этот вопрос, поставлю его на контроль», — подчеркнул Николай Любимов.