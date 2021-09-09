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Любимов: «Новые механизмы инвестиционной активности — актуальнейший вопрос для развития регионов»
В среду, 8 сентября, губернатор Николай Любимов поучаствовал в Московском финансовом форуме «Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире», где рассмотрели новые механизмы инвестиционной активности.

В среду, 8 сентября, губернатор Николай Любимов поучаствовал в Московском финансовом форуме «Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире», где рассмотрели новые механизмы инвестиционной активности. Модератором сессии выступил депутат Госдумы от Рязанской области, председатель бюджетного комитета Андрей Макаров.

Также в сессии поучаствовали министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, первый замминистра финансов России Леонид Горин, представители российских регионов.

Участники сессии высказались, что городские агломерации могут стать привлекательными для инвесторов, для этого нужны действенные финансовые стимулы.

На мероприятии подчеркнули, что на федеральном уровне необходимо создать новый инструмент, способствующий финансированию инфраструктурных проектов. Во время работы отметили, что такими механизмами могут стать «инфраструктурные облигации», «инфраструктурные бюджетные кредиты», реструктуризация ранее предоставленных бюджетных кредитов с возможностью списанияn задолженности по ним за счет вложения средств в инфраструктурные проекты.

«Предстоит пройти большой путь по правовому регулированию. Бизнес не всегда готов вкладываться, и мы должны взять долю ответственности на себя. Нужна правовая определенность: не только бизнесу, но и регионам, которым надо планировать свою деятельность. Вот это самый главный итог сегодняшнего разговора», — подвел итоги сессии депутат Госдумы Р. Ф. от Рязанской области, председатель бюджетного комитета Андрей Макаров.

Николай Любимов отметил, что новые механизмы инвестиционной активности — актуальнейший вопрос для развития.

«Регионы должны иметь реальные источники финансирования для создания новых механизмов модернизации производства и строительства инфраструктуры», — подчеркнул губернатор.