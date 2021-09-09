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К концу года более двух тысяч рязанских учителей обучат работе в интернете
В регионе областным министерством цифрового развития, информационных технологий и связи активно реализуется национальный проект «Цифровая экономика». Одно из его направлений — подготовка кадров для работы трудящегося населения в условиях цифровой экономики.

Новый учебный год в России стартовал в очном формате, по всей стране прошли первые звонки. Но получать новые знания предстоит не только школьникам. Современная система образования также требует от учителей непрерывного освоения компетенций. Развитие информационных технологий и становление цифровой экономики сильно способствуют этому. Сегодня одного умения пользоваться компьютером мало для учителя, ведь помимо этого нужно знать как обеспечить цифровую безопасность своим ученикам, решать проблемы в сети и многое другое.

Кроме того, Минцифры России подготовило план внедрения IT-решений в социальную сферу и экономику. Согласно ему в 2021 году все школы будут обеспечены скоростным доступом к интернету, начнется эксперимент по созданию Wi-Fi-сетей в школах, а к 2024 году все учителя получат планшеты с электронным журналом и образовательным контентом. Поэтому современным педагогам очень важно овладеть цифровыми компетенциями, чтобы сохранить качественное образование, адаптированное под запросы 21 века.

В регионе областным министерством цифрового развития, информационных технологий и связи активно реализуется национальный проект «Цифровая экономика». Одно из его направлений — подготовка кадров для работы трудящегося населения в условиях цифровой экономики.

В апреле 2021 года в рамках дополнительного профессионального образования началось обучение учителей, направленное на формирование цифровых компетенций.

Рязанские педагоги стали слушателями программы «Цифровизация: процессы и тренды». Обучение проходило в дистанционном формате в АНО «Цифровой регион» на платформе «Электронный университет Правительства Рязанской области». Педагогам на выбор были даны курсы по информационной грамотности, решению проблем, безопасности в сети и другие. Всего планируется к концу 2021 года подготовить 2 541 учителя.

«Цифровой регион» ведет рейтинг школ по количеству предоставленных заявок от образовательных учреждений и числу завершивших обучение. Всего выявили десять школ:

  1. МБОУ СОШ № 17 имени маршала инженерных войск Прошлякова;

  2. МБОУ СОШ № 19 (25) имени вице-адмирала Головнина;

  3. МБОУ «Гимназия № 5»;

  4. МБОУ СОШ № 14 с углубленным изучением английского языка;

  5. МБОУ СОШ № 7;

  6. МБОУ СОШ № 16;

  7. МАОУ «Лицей № 4»;

  8. МБОУ СОШ № 3 Центр развития образования;

  9. МБОУ СОШ № 8 имени героя Российской Федерации Соколова;

  10. МБОУ СОШ № 11 с углубленным изучением отдельных учебных предметов.

Формирование цифровых компетенций кадров в регионе продолжается. Пройти переподготовку может каждый работающий рязанец на бесплатной основе. Для этого необходимо оставить заявку на сайте eu62.ru. Обучение осуществляется по 74 программам, позволяющим приобрести 23 цифровые компетенции.